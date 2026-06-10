'ಜೂಮ್‌ ಆ್ಯಪ್‌'ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರು ಕಳವು: ಆರೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಕಾರು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ‘ಜೂಮ್ ಆ್ಯಪ್’ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾದರಾಯನಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಸೈಯದ್ ಕದೀರ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಮನೆಯ ಬಳಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಎಂಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಫೈಸಲ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಜೂಮ್ ಕಾರ್ ಆ್ಯಪ್’ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜೂಮ್ ಕಾರ್ ಆ್ಯಪ್’ ಮೂಲಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಸೈಯದ್ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ, ಫೈಸಲ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಶಫೀಕ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕಾರು ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಡಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಕಾರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಫೈಸಲ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಾಡಿಗೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪಡೆದು ಆರೋಪಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಕಾರಿನ ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದ. ಜೂಮ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾರು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಆಧರಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-4-1776984528</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>