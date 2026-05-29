ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿರುನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರವರ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಘೋಷ ಥಿಯೇಟರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿರುನಾಟಕೋತ್ಸವ' 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಂಡಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ಜೂನ್ 26 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವವು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 'ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ' ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೂನ್ 28 ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರಲಿದ್ದು, ಫಲಕ ಹಾಗೂ ತಲಾ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 'ಆರ್.ನಾಗೇಶ್ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ', 'ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ', 'ಉಮಾಶ್ರೀ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ', 'ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕ ರಚನೆ', 'ಚನ್ನಕೇಶವ ಜಿ. ಗೌರವಾರ್ಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ', 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕ ವಿನ್ಯಾಸ' ಮತ್ತು 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಲಾ ₹2,500 ನಗದು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯ ಸಮಯ ಸೇರಿ 15 ನಿಮಿಷ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷವಿರಬೇಕು. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 8 ಕಲಾವಿದರು ಇರಬೇಕು. ರಂಗತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಂಗ ತಂಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಲಾವಿದರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿರುನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಕಲಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನು ರಾಮಸಂಜೀವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡ ₹1 ಸಾವಿರ ಪ್ರವೇಶ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ತಂಡದ ಪ್ರವೇಶ ದರವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ರಂಗಪರಿಕರಗಳು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಯಾ ತಂಡಗಳೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 6 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರಕ್ಕೆ: 9902590303 ಅಥವಾ 9686869676