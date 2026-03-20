ಮಳೆ: ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಲು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮನವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷಕಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (ಬೆಸ್ಕಾಂ) ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗಾಳಿ-ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತುಂಡಾಗಿರುವುದು, ವಾಲಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪ ಹೋಗಬಾರದು. ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಸ್ಕಾಂ 1912 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಳಿ-ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ (ಟಿಸಿ) ಬಳಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರೆಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1912 ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಭ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆಗ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತ ಸಂದೇಶ, ದೂರು, ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೊ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ದಕ್ಷಿಣ ವೃತ್ತ;8277884011

ಪಶ್ಚಿಮ ವೃತ್ತ;8277884012

ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ;8277884013

ಉತ್ತರ ವೃತ್ತ;8277884014,

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ;8277884015

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ;8277884016

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ;8277884017

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ;8277884018

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ;8277884019

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ;8277884020

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ;8277884021