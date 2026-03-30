ಸರ್ಜಾಪುರ: ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ದಾಸ್ತಾನು ಘಟಕ

ಸರ್ಜಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್): ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಸೋಂಪುರ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾಸ್ತಾನು ಘಟಕ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ.

ದಾಸ್ತಾನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಡೀ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು.

ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರು, ಬೈಕು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಾಹನಗಳು ಭಾಗಶಃ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ₹6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂರು ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.