<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಎಚ್ಎಎಲ್ ಬಳಿಯ ಸುರಂಜನ್ ದಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸವನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸ್ಟೇಫನ್ ಜಾರ್ಜಿ ಬಿನು (22) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಟೀಫನ್ ಜಾರ್ಜಿ ಬಿನು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುರಂಜನ್ ದಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರ ಬೈಕ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದ. ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆಗ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬೈಕ್ನಿಂದ ಹಾರಿಬಿದ್ದ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಸಹ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು. ಎಚ್ಎಎಲ್ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.