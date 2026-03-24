ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟುಮಿನ್‌ ಕೊರತೆ: ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತ

ಬಿಟುಮಿನ್ ದರ (ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ) ₹46 ಸಾವಿರ; ಮಾರ್ಚ್ 1ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ₹68 ಸಾವಿರ; ಮಾರ್ಚ್ 10ರಿಂದ

'ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟ್'ಗೆ ಮನವಿ 

'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಾರಿ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ದರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 'ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟ್' ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಬಿಟುಮಿನ್ ದರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ 'ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟ್' ನೀಡಲು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.