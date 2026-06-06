ಬಿಜೆಪಿ: ವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ ನೇಮಕ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು–ಆರ್.ಅಶೋಕ, ಮಂಗಳೂರು– ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಾನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ– ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಧಾರವಾಡ– ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ, ಬೆಳಗಾವಿ– ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ಕಲಬುರಗಿ– ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ– ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ದಾವಣಗೆರೆ– ಬಿ.ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ– ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು–ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದಗೌಡ.</p>.<p>ಹಾಸನ, ಹಾವೇರಿ– ಎಸ್.ದತ್ತಾತ್ರಿ, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ– ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್, ಕೊಡಗು, ಉಡುಪಿ– ಕ್ಯಾ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ– ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪ, ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ– ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಶ್ವಿನ್ ಗೌಡ, ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ–ಶರಣು ತಳ್ಳೀಕೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ– ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ, ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ– ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ, ಗದಗ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ– ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ– ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಬಿಜಾಪುರ– ರಾಜುಗೌಡ ನಾಯಕ್, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ– ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ– ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ– ಲಲಿತಾ ಅನಾಪುರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ– ಬಸವರಾಜ ಕೇಲಗಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ– ವಿನಯ್ ಬಿದರೆ, ತುಮಕೂರು, ಮಧುಗಿರಿ– ಸಿ.ಮುನಿರಾಜು, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ– ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ– ಅಂಬಿಕಾ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ–ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-44-688948120</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>