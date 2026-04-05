ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸಲು, ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಜಾಪುರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ), ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಟೌನ್ಶಿಪ್ (ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ), ಆರ್.ಕೆ ಹೆಗಡೆ ನಗರ, ಯಲಹಂಕ (ನಾಗವಾರ–ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆ), ಹೊಸ ಕೋಟೆ, ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.