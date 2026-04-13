ಪುರುಷರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ: ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅಮಾನತು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪುರುಷರಿಗೆ 'ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆಯ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ, ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಐವರು ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಬಾಬು, ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ ಪಿ., ಮೋಹನ್ ಕೆ., ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಟಿ. ಅಮಾನತುಗೊಂಡವರು.</p>.<p>ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಯುಪಿಐ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಐವರು ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯುಪಿಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಪಾಸಣಾ ತಂಡವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ದುರುಪಯೋಗದ ಮೊತ್ತ:</strong> 39ನೇ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ₹6,312, 6ನೇ ಘಟಕದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಬಾಬು ₹9,795, ಘಟಕ 18ನೇ ಘಟಕದ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ ಪಿ. ₹16,404, ಮೋಹನ್ ಕೆ. ₹6,117, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಟಿ. ₹6,117 ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.