BMTCಯಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್‌ QR ಕೋಡ್‌ ಇಟಿಎಂ: ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ

ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ನೂತನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ನಗದುರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೈಲಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.