ಸಾಹಿತ್ಯದ ಏಕಮುಖ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಭಾಷಾತಜ್ಞ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಲೇಖಕರು ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಭಾಷಾತಜ್ಞ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.

ಆಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನವು ಬಸವನಗುಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಚ್.ಎನ್. ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲುಕುಂಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ 'ಮಿಥಿಲೆಯ ಮಾವಿನ ಮರ' ಕವನಸಂಕಲನ ಜನಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಲೇಖಕನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಲೋಕಾನುಭವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಬರಹ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲತೆಯೇ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಸ್ಪಂದನೆಯೂ ಹೊಸದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೆಲ್ಲುಕುಂಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯವು ಕೆ.ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲಾಲತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕವಯತ್ರಿ ವಿನಯಾ ಒಕ್ಕುಂದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೊಸ ನಿರೂಪಣೆ ಶೈಲಿ, ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಸ್ಪಂದನೆಶೀಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾಷೆಯ ವಿಶಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಸಮ ಸಮಾಜ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಿಚಾರ, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಹಾಗೂ ತುಳಿದವರ ನಡುವಿನ ಸಂವೇದನೆ ರೂಪಕವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಯುದ್ದದ ಅನಾಹುತಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಈಗಂತೂ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಬುದ್ದನ ಕಡೆ ಹೊರಳಿದೆ. ಬುದ್ದನ ಕರುಣೆ, ಹಂಬಲ ಕಾವ್ಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಬುದ್ದನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ' ಎಂದರು.

ಅನುವಾದಕ ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಬರೆಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸತ್ವಯುತ ಬರವಣಿಗೆ ಹೊರ ಬರಬಹುದು' ಎಂದರು.

ಲೇಖಕ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್.ಕೆ.ಪ್ರೇಮಾವತಿ, ಯು.ಟಿ.ಫರ್ಜಾನ, ಕೆ.ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಎಸ್.ಪಿ.ಮಹೇಶ್ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು.