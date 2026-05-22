ಬೌರಿಂಗ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುರಂತ | ಮಣ್ಣು ರಾಶಿಯಿಂದಲೇ ಕುಸಿದ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌: ವರದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದಲೇ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದು ಏಳು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎತ್ತರ 1.5 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 2.4 ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 2.8 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಪರೀತ ಎತ್ತರ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿವರ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

2009ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಸುರಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಬಲ್ಲಂತಹ ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸುರಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜತೆಗೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹರಿದುಹೋಗದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು, 'ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇರುವುದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತೆರವು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿಯು ಲೋಕಾಯಕ್ತರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.