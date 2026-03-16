ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಫೋಟೊಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಗೆಳೆಯರ ಜತೆ ಹೋಗಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಉಲ್ಲಾಳು ನಿವಾಸಿ ನಿಶಾಂತ್ (15) ಮೃತ ಬಾಲಕ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗೋಪುರ ಮಾದರಿ ಇರುವ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಳಿಯುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಿಶಾಂತ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>