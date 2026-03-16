ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಸಲಿ: ಕವಿ ಬಿ.ಆರ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹಲವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕವಿ ಬಿ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸುಂದರ ಪ್ರಕಾಶನವು ಬಸವನಗುಡಿಯ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಗೌರಿಸುಂದರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಜನಮಾನಸವನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದವರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಕವಿಗಳು, ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜಕರ ಜತೆಗೆ ಗಾಯಕರ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈಗಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.

'ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೊಡ್ಡವಾಡ ಅವರು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರು. ವಿಭಿನ್ನ ಕವಿಗಳ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಹಿತಿ ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೊಡ್ಡವಾಡ ಅವರು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ನ ವೈ.ಕೆ.ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಜೀವನದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈಗಿನವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುಂದರ ಪ್ರಕಾಶನದ ಇಂದಿರಾ ಗೌರಿ ಸುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಹಿತ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೊಡ್ಡವಾಡ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.