<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಗಡುವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಐಆರ್ಟಿ) ನೀಡಿದ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ , ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಹಲವು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ತ ಎ.ಎಂ. ಯೋಗೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>