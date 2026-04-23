ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯಮಿಯ ಜತೆಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ₹1.50 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಯನಗರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು, ಉದ್ಯಮವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಐ.ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯುವತಿ ಹಲವು ಪ್ರಮೊಷನಲ್ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜಯನಗರದ ಕೆಫೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೂರುದಾರರ ಜತೆಗೆ ಯುವತಿ ತುಂಬಾ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದ ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಯುವತಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ದೂರುದಾರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ₹1.50 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುವತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಯುವತಿಯು ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ, ಗೂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದರು. ₹35 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ₹ 70 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಐ–ಫೋನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೂ ₹1.50 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದರಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಯುವತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ದೂರುದಾರರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಉದ್ಯಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.