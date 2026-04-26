ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ ಮಳೆಕೊಯ್ಲು: ಜಲಮಂಡಳಿ ಯೋಜನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಹೊಸ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಶುದ್ದ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ದಂಡದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇದು ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ.</p><p>'ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಹೇಗಿರಲಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ</strong></p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಚೋಕ್ ನೇಯ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ಎಸ್316 ಮೆಶ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಒಳಗಿರುವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಒಳಬರುವ ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 60 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಮೆಶ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಂಡೋ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಹಾಕಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿ</strong></p><p>ವಿನೂತನ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 75 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಿವಾಸಿ ಅಶ್ವಥ್, 'ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಳೆನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತಿರುವೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ ಮಳೆನೀರು ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳದ ನೀರಿಗಿಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಳೆನೀರನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p><strong>ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ</strong></p><p>ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದಂಡ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಮಂಡಳಿ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 3 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಜಲಮಂಡಳಿಯೇ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸುವ ದಂಡದ ಮೊತ್ತದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿ ಮಾಸಿಕ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರಾಮಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>