ಜಲಮಂಡಳಿ: ನೀರಿನ ಬಾಕಿ ಅಸಲು ಪಾವತಿಸಿ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಪಡೆಯಲು 3 ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಹಾರ( ಒಟಿಎಸ್) ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅಸಲು ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಟಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ವಿವರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿಯಿದೆ...

ಜಲಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 𝟭𝟭 ಲಕ್ಷ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪೈಕಿ, 𝟱.𝟭𝟭 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 𝟮𝟬𝟮𝟲 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ₹𝟴𝟱𝟭.𝟯𝟯 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ₹ 𝟱𝟯𝟵.𝟰𝟯 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ₹ 𝟯𝟭𝟭.𝟵𝟬 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದೆ.

ಈ ಬೃಹತ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ಒಟಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಂತುಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಅಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಆಗಲಿದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಿಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ

ಒಟಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ, ಮನ್ನಾ ಆಗುವ ಬಡ್ಡಿ, ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ, ಪಾವತಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಾ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ

ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರ ಮೊತ್ತ ನಮಗೆ ನೀಡಿ. ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡದೇ ನೇರವಾಗಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಡಿಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬಿಲ್ ಜತೆಗೆ ನೀಡುವ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.