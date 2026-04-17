ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಖಾಸಗಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌, ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನೋಂದಣಿ: ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಸಿಗದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ

ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:49 IST
Last Updated : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:55 IST
ಜೀವ ಹಾನಿ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಇಲಾಖೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮ್ಯಾನ್‌ ಹೋಲ್ ಸೆಪ್ಟಿಂಕ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದವು.  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳು ಜಲಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
bengaluruWater BoardBWSSB
