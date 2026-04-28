ಜಲಮಂಡಳಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಜತೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ನಂತರ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಅನಧಿಕೃತ ನೀರು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಹಲವು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ 1964ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಆರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಆದಾಯ, ಖರ್ಚಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚೇ ಇತ್ತು. ಜಲಮಂಡಳಿ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಜತೆಗೆ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವೆಚ್ಚವು ಮಾಸಿಕ ₹200 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ₹90 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರನೇ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹190 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ₹200 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ: ಜಲಮಂಡಳಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಶೇ 50ರಷ್ಟನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ತಗ್ಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಜಲಮಂಡಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸದ್ಯ ₹6.50 ದರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜಲಮಂಡಳಿ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹3 ರಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ: ಜಲಮಂಡಳಿ ಬರೀ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 800 ಎಂಎಲ್ಡಿವರೆಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ₹30 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.

ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಗೊಂಡು 4 ಲಕ್ಷ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು 16 ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಬರೀ 80 ಸಾವಿರ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಜಲಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 29 ಸಾವಿರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ