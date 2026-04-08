ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಆಚರಣೆ: ನೀರಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವಿ.ರಾಮ್ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜಲಮಂಡಳಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಂಘ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ(ಬೇಸ್) ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ, ಜನ ನೀರನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ಇತಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ ಕೂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನದಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃರಿಸಿ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ನದಿಗಳು ಮಲಿನ: ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭೂಗರ್ಭಜಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಜಲ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 14 ನದಿಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಮಾನವ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಜತೆಗೆ ಹೊಸ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದರು.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ವೀಣಾ ಆರ್.ಅಚ್ಯುತ, ಬೇಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಮಮತಾದೇವಿ, ಆರೋಹಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಆಶಾ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ.ಗಂಗಾಧರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮಾನಂದ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ರಾಜಶೇಖರ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.