ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ದೂರ: ಸಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಎನ್ನುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಎದುರಾಗದು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಜರಗನಹಳ್ಳಿಯ ವೀರಶೈವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಗೊ.ರು.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಶರಣ ಮುಕುಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾನತೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಇರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಗೊರುಚ ಅವರ ವಚನ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು.ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕವೇ ಅಜರಾಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಗೊರುಚ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ನಾನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಶರಣರ ಆದರ್ಶಗಳೇ ನಮಗೆ ಈಗಲೂ ದಾರಿದೀವಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಹಂಪನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಹಾನ್ ಪರಂಪರೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾನು, ಗೊರುಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಆಗಲು ಸಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಎಂದರು.</p><p>ಪಾಂಡವಪುರ ಬೇಬಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೀರಶೈವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್, ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು..</p>