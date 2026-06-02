ಕಾವೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳು

'ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಕ್ಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವರುಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.