ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ-ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:41 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:41 IST
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