ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
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ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗದೀಶಾಚಾರಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:55 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:55 IST
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