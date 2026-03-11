ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರವು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಪರಾಧ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 13:41 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 13:41 IST
ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಸಬೂಬು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲಾಗದು.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
Karnataka High CourtHigh Court of Karnatakacourt casesChild Pornographymobile phone

