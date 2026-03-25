ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್‌ ಮುಂದಕ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ್ದರಿಂದ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 25 ಮತ್ತು 26ರಂದು ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿದವು.

ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ, 'ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರೊಬ್ಬರು ತಕರಾರು ಎತ್ತಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಯುಕ್ತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯಾ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಸಲು ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 27 ಮತ್ತು 28ರಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕಚೇರಿ ಬದಲು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದವು.

* ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್– ಮಾರ್ಚ್ 27ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30

* ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್– ಮಾರ್ಚ್ 27ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30

* ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್– ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30

* ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್– ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30

* ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್– ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30