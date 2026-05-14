ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p>ರವಿ ಅಂಬೋಜಿ ಅವರ ‘ಗುಲಾಬಿ ಸೇನೆ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಎಲ್.ಎನ್. ಮುಕುಂದರಾಜ್, ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು: ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಚ್.ಎಲ್. ಪುಷ್ಪ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸವಿತಾ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ಮೂರ್ತಿ, ಬಿ. ನೀಲಮ್ಮ, ಆರ್.ಕೆ.ಸರೋಜಾ, ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ ಯಾದಗಿರಿ, ಡಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಂಗಪ್ಪ ಎ., ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ‘ಮಾರ್ಗದಾಳು’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗಚಂದಿರ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p>.<p>ಕಿದ್ವಾಯಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಾ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರನ್, ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಗೋಪಿನಾಥ್, ಡಾ.ಎಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಾ. ನವೀನ್ ಟಿ., ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಿ., ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಿ.ವಿ., ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಡಾ.ಎಚ್.ಎಂ. ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p>‘ನಾದಾಮೃತ’ ಗಾಯನ–ವಾದನ–ಸನ್ಮಾನ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ನಂದಕುಮಾರ್ ಕುರುಡಿ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ‘ಲಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ರವೀಂದ್ರ ಯಾವಗಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಅತಿಥಿ: ಜಿ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ನಂದಕುಮಾರ್ ಕುರುಡಿ, ಎಂ. ನಾಗೇಶ್, ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ, ತಬಲಾ ವಾದನ: ರವೀಂದ್ರ ಯಾವಗಲ್, ಸಹಕಾರ: ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇವೂರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಪಂಡಿತ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಕುರುಡಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಜಯರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ, ಜಯನಗರದ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಜೆ 5</p>.<p>ವಜ್ರ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಜೋಯಾಲುಕ್ಕಾಸ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p>ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ: ಎ.ಎನ್. ರಾಮಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಆರ್. ಮಾನೆ, ಪಿ.ಎನ್. ಸದಾಶಿವ, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸಿ., ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ, ಬಿ. ಸುರೇಶ, ನಿರಂಜನ ರಾವ್, ಡಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಶಿವದತ್ತ ಎನ್., ಆಯೋಜನೆ: ಬಿಎಚ್ಎಸ್ ಹೈಕ್ಳು ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p>ಕನಕದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುವಾದ ಸಂಪುಟಗಳ 40 ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಕನಕ ಶಿಲ್ಪವನ ಅನಾವರಣ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆರ್. ಮುನಿರತ್ನ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ, ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಕಾ.ತ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p>ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಐಶಾನಿ ಕಾಮತ್, ಅನಿಕಾ, ಸ್ಥಳ: ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬನಶಂಕರಿ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p>‘ಮನ ಮಹರ್ಷುಲು’ ತೆಲುಗು ಪ್ರವಚನ: ಸಾಮವೇದಂ ಷಣ್ಮುಖ ಶರ್ಮ, ಆಯೋಜನೆ: ಋಷಿಪೀಠಂ ಸತ್ಸಂಗಂ, ಸ್ಥಳ: ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p>‘ಒಳಚರಂಡಿ ಪುರಾಣ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಗೌರೀಶ್ ಜೋಶಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರ್ಚನಾ ಶ್ಯಾಮ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅಂತರಂಗ ತಂಡ, ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 7.15 </p>.<p>***</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>