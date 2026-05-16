ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಪ್ಯಾನ್ಐಐಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೃಂಗಸಭೆ: ಭಾಷಣ: ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಭಾತ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಗುರೂಜಿ, ಜಿ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ವಿ. ಅನಂತ ನಾಗೇಶ್ವರನ್, ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮನ್, ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ: ಮನೀಶ್ ಗುಪ್ತ, ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರದ್ಮನಾಭನ್, ವಿವೇಕ್ ರಾಘವನ್, ಲಾಲ್ ಚಂದ್ ಬಿಸು, ಆಯೋಜನೆ: ಐಐಟಿ ಅಲುಮ್ನಿ, ಸ್ಥಳ: ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9

18ನೇ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತಿ: ನೂತನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಆರ್. ಸಪ್ತಗಿರಿ ಗೌಡ, ಕೆ. ಲಕ್ಕಣ್ಣ, ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಆರ್.ಎಸ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಶನಿದೇವರ ದೇವಾಲಯ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30

ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಆಚರಣೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್, ಡಾ.ಕಾವ್ಯಾ ಎಸ್.ಟಿ., ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ರಾಥೋಡ್, ಡಾ. ಸರೋಜಾ ಆರ್.ಕೆ., ಆಯೋಜನೆ: ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ವೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶಿವರಾಜ್ ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಬಿ.ಎಲ್. ಶಂಕರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಎಚ್. ಶರತ್ಚಂದ್ರ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಶ್ರೀಕಲಾ ಕಡಿದಾಳ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡಿದಾಳ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ, ಸ್ಥಳ: ಮಹದೇವ ದೇಸಾಯಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶ: 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಮುಂದೇನು?' ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸ್ಥಳ: ಪುರಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ: 'ಶ್ರೀವಿಜಯನ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ವಿವೇಕ' ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವಿಮುಕ್ತ ಜೈನ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಮಮತ ಕಾಂತರಾಜ್, ನಾಗಶ್ರೀ ಮುಪ್ಪಾನೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಜೈನ್ ಮಿಲನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ, ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 4.15

ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ: ಮನ್ವಿತ ಎಸ್.ಎಂ., ಅತಿಥಿಗಳು: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಸ್ನೇಹಾ ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ನೃತ್ಯ ಸಂಹಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಂಜೆ 5

ಮಂಡಳಿ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಮಂಡಳಿ ಬುದ್ಧಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ. ಗೋಪಿನಾಥ್, ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಡಿ. ಮುನಿರತ್ನಂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಜು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ವೆಂಕಟ ರಾಯುಡು, ವೈ.ಎಸ್.ವೈಕೆ. ವಾಸುದೇವರಾವ್, ಎ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, 'ಮಾ ತೆಲುಗು ತಲ್ಲಿ' ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಯೋಜನೆ: ತೆಲುಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಕೃಷ್