ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಅಖಂಡ ಭಜನೆ: ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಶ್ರಮ, ಸಾಯಿ ರಮೇಶ್ ಹಾಲ್, ಬೃಂದಾವನ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9

33ನೇ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ 'ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾರುಣ್ಯ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ವೀಣೆ: ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಪಿಟೀಲು: ನಳಿನಾ ಮೋಹನ್, ಮೃದಂಗ: ಆನೂರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ, ಘಟ: ಎಸ್.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆ: ಉದಯಲೂರ್ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವಾಂಗ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ದಯಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸನ್ಮಾನ: ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಉಮಾಶ್ರೀ, ಆಶಾ ಕೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪ್ರೀತಿ ವಿನಾಯಕ ಕಾಮಕರ, ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಗಾಯತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ., ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ: ಪಿ. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಶೃತಿ ಎಸ್.ಟಿ., ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವಾಂಗ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಬದುಕಬನಿ ಮೂರುಧ್ವನಿ: ಭಾರತಿ ವಸ್ತ್ರದ ಅವರ 'ಚೇತನ ಭಾರತಿ', ರಶ್ಮಿ ಎಸ್. ಅವರ 'ಮಿದು ಮಾತು' ಹಾಗೂ ಅರ್ನಿ ಸಿ. ನವೀನ್ ಅವರ 'ಎಕೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಜಾರ್' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ, ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ: ಎನ್. ರವಿಶಂಕರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆರಗು ಪ್ರಕಾಶನ, ಸ್ಥಳ: ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಸಪ್ಪ ಸಭಾಭವನ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶಿವರಾಜ್ ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಅತಿಥಿಗಳು: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್, ಹನುಮಂತ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಂಡಾರೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿವಾಸಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಭವನ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಎಂ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು' ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನಾ ಸಮಾವೇಶ, 'ಎಂ.ಡಿ. ಹರಿಗೋವಿಂದ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಬಾಬು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಎಂ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಮರಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎಐಟಿಯುಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಬಾಪೂ ಸಭಾಂಗಣ, ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರಕೃಪ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಅವರ 'ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ' ಮತ್ತು ಡಿ. ಭರತ್ ಅವರ 'ಅವಲೋಕನ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವೈ.ಕೆ. ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಆಯೋಜನೆ: ಚೋಳೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸ್ಥಳ: ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಮಾಸದ ಮಂಥನ 85ನೇ ಸಂಭ್ರಮ: ಸಂವಾದ: ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸ್ಥಳ: ನಂ.17, ಸಾನಿಧ್ಯ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಕನ್ನೆಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11

ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು: 'ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಎ ಸ