ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಹೋಟೆಲ್ ಜತೆಗೆ, ಪಿಜಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ LPG ಬಿಸಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಲೆದೋರಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮೆನು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಅರುಣ್ ಅಡಿಗ.</p><p>‘ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ತವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ದೋಸೆ ತವಾಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ 4 ತವಾಗಳ ಪೈಕಿ 2ರಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿತು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಮೆನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿಸಿದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮುನ್ನೆಡಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಪಿಜಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ:</strong></p><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್(ಪಿಜಿ) ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ. </p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ <strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್</strong>ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿಟಿ ಅವರು, ‘ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಿಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಪಿಜಿ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಿಜಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲ.</blockquote><span class="attribution">– ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿಟಿ, ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ </span></div>.<p>‘ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೆನು ಬದಲಾವಣೆ, ದೋಸೆ, ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ ಬದಲು ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಕೆ, ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಪಿಜಿಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪಿಜಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರ: </strong></p><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕೆಟರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕೆಟರಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಪಿಜಿ ನಿಯಮ ಬದಲು</strong></p><p>ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ತಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ.</p><p>ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು 25 ದಿನ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಈ ಮೊದಲು, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಿದ 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು.</p><p><strong>ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ: ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆ</strong></p><p>ಈ ಯುದ್ಧವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಇರಾನ್, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರಾನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿದೆ.</p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯು ಇಂದು 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>