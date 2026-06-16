<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಲೋಕೇಶ್ ಸತ್ಯನಾಥನ್ ಅವರು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ– ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 32 ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಜಾವೆಲಿನ್ ತಾರೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಶಸ್ ಅವರು 400 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಓಟವನ್ನು 49 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು (8.05 ಮೀ) ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎನ್ಸಿಎಎ ಒಳಾಂಗಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 8.21 ಮೀ. ಜಿಗಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇಶದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಾದ ಗುರ್ವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ 100 ಮೀ. ಮತ್ತು 200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ: ಪುರುಷರು: 100 ಮೀ.: ಗುರ್ವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್; 200 ಮೀ.: ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್; 400 ಮೀ.: ವಿಶಾಲ್ ಟಿ.ಕೆ., ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್; 110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ತೇಜಸ್ ಶಿರ್ಸೆ; 400 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಯಶಸ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.; 5,000 ಮೀ: ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್; 10,000 ಮೀ.: ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್; ಡೆಕಾತ್ಲಾನ್: ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್; ಹೈಜಂಪ್: ಸರ್ವೇಶ್ ಅನಿಲ್ ಕುಶಾರೆ, ಆದರ್ಶ್ ರಾಮ್ ಜೆ., ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್; ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್: ದೇವ್ ಮೀನಾ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್; ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಮುರಳಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಸತ್ಯನಾಥನ್; ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರವೇಲ್, ಸೆಲ್ವ ಪ್ರಭು; ಶಾಟ್ಪಟ್: ಸಮರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್, ತಜೀಂದರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತೂರ್; ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ: ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್, ಯಶವೀರ್ ಸಿಂಗ್.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: 3,000 ಮೀ. ಸ್ಟೀಪಲ್ ಚೇಸ್: ಪಾರುಲ್ ಚೌಧರಿ; 5,000 ಮೀ.: ಪಾರುಲ್ ಚೌಧರಿ; 4x400 ಮೀ. ರಿಲೇ: ಅನ್ಸಾ ಬಾಬು, ರಾಶ್ದೀಪ್ ಕೌರ್, ನೀರೂ ಪಾಠಕ್; 10,000 ಮೀ. ರೇಸ್ವಾಕ್: ರವೀನಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ; ಹೈಜಂಪ್: ಪೂಜಾ; ಶಾಟ್ಪಟ್: ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್; ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ಸೀಮಾ, ಆರ್.ನಿಧಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-162154705</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>