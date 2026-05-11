₹56 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ, ₹1.3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು: ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಎಂದ ದಂಪತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚುಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ. ಆದರೂ, ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು–ವೆಚ್ಚಗಳ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರ್ಚಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಲು ದುಬಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದಂಪತಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಎಂದರೆ, ಅದು ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ. ದಂಪತಿಯು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹56 ಸಾವಿರ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದಿನಸಿ, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್, ಶಾಪಿಂಗ್, ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು ಸೇರಿ ವೆಚ್ಚ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಬಾರಿಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು 'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಿತಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹರಸಾಹಸವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.