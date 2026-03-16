ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಶಾಸಕರು ದನಿ ಎತ್ತಿ: ದಲಿತ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ದಲಿತ ಶಾಸಕರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಈಗ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ದಲಿತ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಳುವ ವರ್ಗವಾಗಲು ದಲಿತ ಜನಾಂಗಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರದ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗ ಕುರಿತ ರಾಜ್ಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

'ದಲಿತ ಶಾಸಕರ ನೀರವ ಮೌನ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಿತ್ರಾಣ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೌನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಧಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಜನಾಂಗದ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಬಿ.ಟಿ.ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದಮನಿತ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತುಂಬಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಚಿಂತಕ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎನ್.ರಾಚಯ್ಯ, ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ, ಕೆ.ಎಚ್.ರಂಗನಾಥ್, ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ರಸಾದ್, ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಆರ್.ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಜನಾಂದೋಲನದ ವೈ.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈವರೆಗೂ ದಲಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವ ಮನಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತ ನಾಯಕರಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಎಚ್.ಆರ್.ಸುರೇಂದ್ರ, ಗಾಯಕ ಬಾನಂದೂರು ಕೆಂಪಯ್ಯ, ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಡಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ'

ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತರೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯೇನಲ್ಲ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಹಿರಿಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ 2