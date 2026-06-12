ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ದಲಿತ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗ್ರಹ

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:14 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:14 IST
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