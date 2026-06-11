ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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ಮಹದೇವಪ್ಪಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ: ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:25 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:25 IST
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ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
bengaluruprotestHC Mahadevappa

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