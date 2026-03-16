‘ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಶಾಸಕರು ದನಿ ಎತ್ತಿ’: ದಲಿತ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಆಗ್ರಹ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮವರು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ದಲಿತ ಶಾಸಕರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ದಲಿತ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಆಳುವ ವರ್ಗವಾಗಲು ದಲಿತ ಜನಾಂಗಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರದ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗ' ಕುರಿತ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

'ದಲಿತ ಶಾಸಕರ ಮೌನವು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣದ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಬಿ.ಟಿ.ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, 'ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಹಲವರು ಇದ್ದರೂ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದಮನಿತರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತುಂಬಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಜನಾಂದೋಲನದ ವೈ.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾವ ಪಕ್ಷವೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ನಾಯಕರಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಎಚ್.ಆರ್.ಸುರೇಂದ್ರ, ಗಾಯಕ ಬಾನಂದೂರು ಕೆಂಪಯ್ಯ, ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಡಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾನ್ಶಿರಾಂ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಲಿ.
ಎಂ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ