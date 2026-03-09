<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿ2ಎಕ್ಸ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡಾನ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಡಾನ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ದಂಡು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿ2ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾನ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕೂರ್ ವಿ2ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ವೆಹಿಕಲ್ (ವಿಟುವಿ) ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಾಹನಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಪರ್ಕಿತ ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>