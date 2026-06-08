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ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್: ವೃದ್ಧೆಯಿಂದ ₹98.40 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ವಂಚಕರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 16:17 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 16:17 IST
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