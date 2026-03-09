ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ನಿಲ್ಲದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: ವೃದ್ಧ‌ರೊಬ್ಬರಿಂದ ₹16.60 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು

ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:50 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:50 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengalurucyber crimeBengaluru Crimedigital arrest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT