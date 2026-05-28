Karnataka Politics: ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಮೌನ‘ವ್ರತ’

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೌನ'ವ್ರತ' ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೋದರ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವೊಂದು ಭಾವನೆ ತೋರ್ಪಡದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರ ಜತೆ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಳಿಕ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಬುಧವಾರ ಇಡೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿಳಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಗುರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಅವರ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಲಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆನಂತರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದರು. ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಹಾರ–ಶಾಲುಗಳನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಒಯ್ದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಗೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗಲೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳತ್ತ ಕೈಮುಗಿದು ಹೊರಟರು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದಾಗಲೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳತ್ತ ಕೈಮುಗಿದು ಹೊರಟರು.

ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜತೆ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದವು. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಇತ್ತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಜೈ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೃಹಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾಗೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜತೆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಸುರಿದರು.

ಕೈ ಸನ್ನೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಸೀಮಿತ

ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಿಂದ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಗೆ ಹೊರಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಸುತ್ತುವರಿದರೂ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತುಟಿಪಿಟಿಕ್ಕೆನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದರು. ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು '