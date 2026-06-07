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ವಿಡಿಯೊ: ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ CM ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 5:39 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 5:39 IST
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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದಾದ 'ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್' ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರಿನ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೊನೇಯ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಷನ್‌ವರೆಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು.
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ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಂದು ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ CM ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಂದು ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ CM ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಜೀರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಂದು ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ CM ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
DK ShivakumarNamma Metro

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