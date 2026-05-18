ಇಂದಿನಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

<p>ಪೀಣ್ಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಮುತ್ತುರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ, 11ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಧನಿನ ಮಾರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ, ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು 6.30ಕ್ಕೆ ಚಪ್ಲಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>20ರಂದು ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಘಾಮದಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ, ಚಪ್ಪಲಮ್ಮ, ಧನಿನ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ನಂತರ ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಸೋಮನಕುಣಿತ, ಕೀಲುಕುದುರೆ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-4-709959453</p>