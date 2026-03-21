ಬೆಂಗಳೂರು | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕ ದುರಸ್ತಿ ತಡ: 7 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ

ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭ
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:00 IST
ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಿರತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಪಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
-ಆರ್‌. ಯತೀಶ್‌, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
bengaluruBengaluru RuralDrinking Water Crisis ‌Drinking water problemGreater BengaluruGreater Bengaluru Authority
