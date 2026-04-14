ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಚ್ಎಎಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ಯ ಆನಂದ್ ಎಂಬುವವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:40ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನವು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಡವಾಗಿಯೇ ತಲುಪುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ (ಕಚೇರಿಯ ಕಡೆಗೆ) ದಾಟುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಅಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಇದ್ದರೂ, ಜನರು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ', ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.