‘ಪಿ.ಎಂ ಯೋಜನೆ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಇ.ವಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟಿ (ಇ.ವಿ) ಮಾರಾಟದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಪೀಣ್ಯ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗಸಂದ್ರ ಬಳಿಯ ಬೈರೇಶ್ವರನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪಿ.ರಮೇಶ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಬಿಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದ ಸ್ಮೃತಿ ಜೀನಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪೀಣ್ಯ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ'ಯ ಅಡಿ ಇ.ವಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹35 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಲ್ಕರ್, ಭೂಮಿಕಾ, ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ₹15 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹20 ಸಾವಿರ ಪಡೆದು ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಇ.ವಿ ಶೋರೂಂ ಮಾಲೀಕರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಆಪ್ಕಿ ಇವಿ' ಶೋರೂಂ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರಾಜು ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೊಂದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೂ ಭಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಿ.ರಮೇಶ್ ಅವರಿಂದ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು: 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಮೈಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿಯ ಬಿಲ್ಕರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಬ ಶೋರೂಂಗೆ ರಮೇಶ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಬಿಲ್ಕರ್, ರಾಕೇಶ್ ಬಿಲ್ಕರ್, ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇ.ವಿ ಸ್ಕೂಟಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಕೂಟಿಯ ಬೆಲೆ ₹70 ಸಾವಿರವಿದೆ. ಆದರೆ, ₹13 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇಎಂಐ ಮೂಲಕ ನಾವೇ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ₹13 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಪಾನ್ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಇ.ವಿ ವಾಹನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಏಳು ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಶೋರೂಂಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇ.ವಿ ಸ್ಕೂಟಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಇದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯೂ ಆಪ್ಕೆ ಇ.ವಿ ಎಂಬ ಶೋರೂಂ ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಜೀನಾ ಅವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ₹25 ಸಾವಿರ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹1.35 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ಮೃತಿ