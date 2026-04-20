ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿ: ಬಸವ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಗುರುಗಳು, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಆಶಯ ನುಡಿ: ಎಸ್. ಪಿನಾಕಪಾಣಿ, ಆಯೋಜನೆ: ವಚನಜ್ಯೋತಿ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.45ರಿಂದ 

ಬಸವ ಜಯಂತಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9

ವಿಶ್ವ ಬಸವ ಜಯಂತಿ: ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಅರವಿಂದ ಜತ್ತಿ, 'ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ರತ್ನ' ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, 'ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ' ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ವಿಲಾಸವತಿ ಎಸ್. ಖೂಬಾ, ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಚ.ಭೀ. ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸಭಾಂಗಣ, ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ 

ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆ 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಎಲ್.ಕೆ. ಅತೀಕ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಭಡ್ತಿ, 'ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ' ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಗುಣವತಿ ಕೆ.ಆರ್., ಆಯೋಜನೆ: ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆ, ಸ್ಥಳ: ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 5

88ನೇ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಅನೀಶ್, ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ವೀಣಾ–ಕೊಳಲು ವಾದನ: ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ, ಜಯಂತಿ ಕುಮರೇಶ್, ಕೆ.ಯು. ಜಯಚಂದ್ರ ರಾವ್, ರೂಪಕ್ ಕಲ್ಲೂರ್ಕರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ರಾಮನವಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ