12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟು: ದರ್ಪಣ್‌ ಜೈನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟು 46 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ 90 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಆಮದಿಗಿಂತಲೂ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಗತಿ’ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡಿದ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಉಕ್ರೇನ್–ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಂಥ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 38 ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ 9 ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಟ್ಟು 53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೇ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 12 ದಶ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಆಮದು ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೂ ದೇಶವು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ: ‘ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 12ರಿಂದ 20ರವರೆಗೂ ರಫ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಈ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಯೇ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಫ್ತುದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>‘ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ’</strong> </p><p>‘ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ನಾಸ್ಕಾಂ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಬೃಹತ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ–ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ’ ಎಂದರು. </p>.<div><blockquote>ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೆನಡಾ ದೇಶದೊಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">–ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>