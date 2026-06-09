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12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟು: ದರ್ಪಣ್‌ ಜೈನ್

ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:12 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:12 IST
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ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೆನಡಾ ದೇಶದೊಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು
–ದರ್ಪಣ್‌ ಜೈನ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ
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