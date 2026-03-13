ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಹಾರ್ಡ್‌ ಡಿಸ್ಕ್‌ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ನಕಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಹಾರ್ಡ್ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ 'ನಕಲಿ' ನಿರ್ದೇಶಕನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್.ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನೈನ ಮಂಗಳೇಶ್ವರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಾದ 316(2), 316(5), 318(4), 351(3)ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ರಂದು ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಸ್.ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಂಗಳೇಶ್ವರನ್, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಅಳಗರ್ ಯಾನೈ' ಎಂಬ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹70 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ನಟೇಶ್ಮೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಹಲಸೂರಿನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹1.30 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಮಂಗಳೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 22 ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಶಿವಶಂಕರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೇಶ್ವರನ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೇಶ್ವರನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 'ನಕಲಿ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.