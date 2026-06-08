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ಬೆಂಗಳೂರು | ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ: ತನಿಖೆ ಚುರುಕು

ಹಣ ಪಡೆದು ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ರವಾನೆ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:11 IST
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